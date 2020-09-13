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محمود مسلم

حريق بمصنع زجاج بالعاشر من رمضان.. والدفع بـ9 سيارات إطفاء

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نظيمه البحرواي
03:02 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

شب حريق، اليوم، بمصنع زجاج بمدينة العاشر من رمضان. 

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بديرب حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. 

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وتبين نشوب الحريق على مساحة 100 متر من إجمالي مساحة المصنع 1000 متر. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات. 

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