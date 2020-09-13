للمرة الثانية.. وزيرة البيئة توقف زيارتها لكفر الشيخ لإخماد حريق

قطعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للمرة الثانية، زيارتها لإحدى المحافظات لإخماد حريق في المخلفات الزراعية، حيث لاحظت أثناء مرورها بسيارتها ضمن مسار زيارتها لكفر الشيخ، اندلاع حريق بمجموعة من المخلفات الصلبة، فتوقفت واستدعت قوات الحماية المدنية لإخمادها، وبالفعل تم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

وأكدت فؤاد أنّ الوزارة تسعى لاستكمال ما تم إنجازه العامين الماضيين، من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية عنها اليوم، أنّ الوزارة تعمل على منظومة مجابهة السحابة السوداء من خلال عدة محاور، بينها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز، وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين. وتعد كفر الشيخ من المحافظات الأولى التي يتم بها حصاد الأرز، وتحظى بكميات كبيرة من زراعات الأرز.

ولفتت فؤاد إلى تكاتف وتناسق جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنيين بارتفاع نسب التلوث، أو وجود أي ضرر على صحته، والاستفادة من العائد الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.

يذكر أنّ وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أجرت رفقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جولة بالمحافظة لمتابعة وتفقد أعمال المحافظة خلال موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، وتفقدت عددا من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي.

كما تفقدت الوزيرة خلال بداية زيارتها للمحافظة، حملة لفحص عوادم المركبات بكمين القرضا بمدينة كفر الشيخ.