توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" على سيدات "الأسمرات"

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 3 آلاف شهادة "أمان"، فئة 500 جنيه، على المرأة المعيلة بحي "الأسمرات"، عن طريق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية.

وأوضح المحافظ أنه تم توزيع هذه الشهادات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير كل الدعم للمرأة المصرية، وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل رعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة المرأة المعيلة، وذلك من منطلق الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني في مساندة هذه الشريحة من المجتمع، والعمل علي حل المشكلات التي تواجهها.

واشاد محافظ القاهرة بالدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبالجهد الذى يبذله المجلس في جميع محافظات الجمهورية، خاصةً في محافظة القاهرة، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذي يشهده الوطن حالياً.

واشاد محافظ القاهرة بدور المرأة المصرية داخل المجتمع، خاصةً وأنها أخذت على عاتقها تحمل مسئولية رعاية الأبناء، وبث القيم والمبادئ السامية والخلق الكريم ومعاني الوفاء والتضحية فيهم، ليكونوا رجال المستقبل في خدمة الوطن.

وأضاف المحافظ أن الأم المصرية كانت دائماً ولا تزال حالة فريدة من العطاء والوفاء، ونموذج مميز في تربية النشء على القيم والمبادئ، ومراعاة حقوق الآخرين لصالح تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه وتقدمه وازدهاره.

القومي للمرأة: السكن ليس جدران ولكنه تطوير للبشر

كما وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال حفل توزيع شهادة "أمان"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديمه سكن لائق للمواطنين، مشيرةً إلى أن هذا السكن ليس جدران أسمنتية فقط، ولكن يشمل تطوير للبشر.

وأكدت "مرسي" أن حي الأسمرات يُعد نموذجاً يدرس في العالم ومعجزة مصرية، وأن هذا الحي، بكل مفرداته، كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه، خاصةً المرأة والطفل، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للمرأة كان من أوائل الجهات التي دخلت في الأسمرات.