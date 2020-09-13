خطوات الدخول لتسجيل التنسيق من بوابة الخدمات الحكومية

تقدم بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات المتعلقة بالتنسيق سواء لطلاب الثانوية العامة وطلاب الديلومات الفنية، وحتى الثانوية الأزهرية، وتقليل الاغتراب، لكن الكثيرين يشعرون بالحيرة عند تسجيل الدخول.

وتستعرض "الوطن" في خطوات بسيطة خطوات الدخول لتسجيل في التنسيق من موقع بوابة الحكومة المصرية.

خطوات الدخول على تنسيق من بوابة الحكومة المصرية

أولا: قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية المخصص أو من هنـــــــا.

ادخل إلى مكتب التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتك.

قم بإدخال الرقم القومى و رقم جلوسك الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط علي الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر لك إحدى الشاشتين الآتيتين:

إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.

تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.

المجموع الكلى الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت).

تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي علي 48 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.