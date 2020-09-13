طلب تخصيص أو تملك وحدة سكنية.. خدمات الإسكان عبر بوابة الحكومة المصرية

يوفر موقع بوابة الحكومة المصرية الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، إذ يمكنك بسهولة وبسرعة الانتقال إلى الخدمة التي تريدها ومعرفة الأوراق المطلوبة منك أو الإجراءات التي تنفذها لتحقيق الخدمة، وتصنف هذه الخدمات بشكل يعتمد على الخدمة المقدمة والمستفيد منها والجهة مقدمة الخدمة، ما يسهل على المستخدم (مواطن، شركة، مستثمر، إلخ) الوصول إلى الخدمة المرغوبة.

وتستعرض "الوطن" خدمات الإسكان والمرافق التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية للمواطنين على النحو التالي:

طلب شراء زوائد التنظيم ملك المحافظة

وتؤدى هذه الخدمة مجانًا، وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب شراء زوائد التنظيم ملك المحافظة وفقًا للتوقيتات الزمنية الآتية:

- في موعد غايته شهرين ونصف الشهر من تاريخ تقديم الطلب للحالات التي تقتضي العرض على المحافظ "إذا تجاوزت قيمة الزائد عن 5000 جنيه للوحدات المحلية للقرى و10 ألف جنيه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

- شهر ونصف الشهر من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التي لا تقتضي العرض على المحافظ.

طلب صرف تعويض ضائع التنظيم

يشترط لصرف التعويض أن تكون ضوائع التنظيم أرض فضاء وبمنسوب الشارع، وتتم معاينتها بمعرفة الوحدة المحلية وتحرير محضر لإثبات أن المباني المقامة على الأرض المتبقية مطابقة لخط التنظيم المعتمد في حالة ضياع جزء من الأرض الكلية بالطريق العام.

وتؤدى الخدمة مجانًا، وتلتزم جهة الإدارة بإعلام الطالب بقيمة التعويض المقدر بمعرفة لجان التثمين المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة وفقًا للتوقيتات الزمنية الآتية:

- في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب للحالات التي تقتضي العرض على المحافظ "إذا تجاوزت قيمة الزائد عن 5000 جنيه للوحدات المحلية للقرى و10 ألف جنيه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

- في موعد غايته شهرين من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التي لا تقتضي العرض على المحافظ.

طلب اعتماد مشروع لتقسيم الأراضي

ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارًا بتحديد رسوم عن الفحص والاعتماد، وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيه واحد عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، على ألا تجاوز 200 ألف جنيه.

طلب تخصيص الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية

وتبلغ مصروفات الخدمة 1001 جنيه وأربعون قرشًا، "1000 جنيه تأمين جدية الحجز، و1 جنيه على الإقرار الوارد بالنموذج و40 قرشًا على الإيصال".

طلب تخصيص وحدة سكنية

وتبلغ مصروفات الخدمة 1001 جنيه وأربعون قرشًا، "1000 جنيه تأمين جدية الحجز، و1 جنيه على الإقرار الوارد بالنموذج و40 قرشًا على الإيصال"، وتعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها في طلب التخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة المختصة بالإسكان.

المستندات المطلوبة لتخصيص الوحدة السكنية:

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (والأصل للاطلاع).

- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة.

- إيصال سداد تأمين جدية الحجز.

- المستند الطبي المعتمد لطلب تخصيص وحدة وفق اشتراطات خاصة (دور/واجهة) "إن وجد".

طلب الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية

وتبلغ رسوم الخدمة 20 جنيهًا رسم نظر على طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية و40 قرشًا على إيصال سداد الرسوم.

طلب استخراج شهادة بموقف العقار من التحسين الذي طرأ بسبب أعمال المنفعة العامة

وتبلغ رسوم الخدمة جنيهًا واحدًا مقابل نسخ الشهادة وجنيهًا على الشهادة، و90 قرشًا ضريبة نوعية، و10 قروش رسم تنمية موارد و40 قرش على إيصال سداد مقابل النسخ.

طلب قرض تعاوني للجمعيات

وتبلغ رسوم الخدمة 200 جنيه للمحافظات التي بها فروع الهيئة و300 جنيه للمحافظات التي لا يوجد بها فروع للهيئة.

طلب تملك وحدة سكنية

وتبلغ رسوم الخدمة 50 جنيهًا قيمة استمارة طلب الحصول على سكن تعاوني سداد مقدم حجز الوحدة الذي تحدده الهيئة، ويرفق بطلب الخدمة صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.