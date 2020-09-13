وكيل "النواب": تعرضنا للظلم من الشعب.. والبرلمان المقبل سيكون أفضل

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس تعرض للظلم من الشعب، بسبب أن المجتمع يرى صعوبات معيشية جراء تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، ولكن المجلس يفضل مصلحة الوطن على الشعبية الزائفة، وذلك خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على "TEN".

وأضاف "الشريف"، أن مجلس النواب القادم، والذي من المقرر أن يجري انتخاب أعضائه أكتوبر المقبل، سيكون أفضل حالًا من المجلس الحالي، منوهًا أن وجود غرفة ثانية ممثلًا في مجلس الشيوخ، ستكون داعمة في التشريعات وتعمل على تنقيح القوانين بشكل أفضل من برلمان بغرفة واحدة.

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن المجلس المقبل عليه عبء تشريع القانون المحلي الجديد، وسيكون القاطرة الحقيقية للتنمية في مصر، مؤكدًا أن مصر سيكون لها مستقبل واعد، وبدأت البوادر في الظهور، حيث عمت المشروعات الوطنية الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الدولة تحقق طفرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، واستطاعت أن تحوز على نظرة إيجابية لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية، حيث إن حجم الاحتياطي النقدي في ازدياد، وارتفعت قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت معدلات الاستثمار آمنة، مما يسمح بدخول كم كبير من المستثمرين يحرصون على الاستثمار في مصر؛ بفضل قوانين الاستثمار المشجعة والتيسيرات المقدمة وحرية انتقال الأموال.