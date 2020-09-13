"الشريف": "حيتان إسكندرية كتير" وأحدهم لديه 23 برجاً بمليار جنيه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بها "حيتان كتير" في ملف مخالفات البناء، مشيراً إلى أن البعض دفع جدية التصالح 200 مليون جنيه، وهناك من دفع 100 مليون أو 150 مليون جنيه، وأضاف: "في واحد عنده 23 برج في منطقة معينة، وأقل برج فيه من 19 إلى 20 دور"، مشيراً إلى أنه "محبوس حالياً على ذمة النيابة العسكرية".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الأبراج، المملوكة لذلك الشخص، مُقامة على أرض أملاك الدولة، خاصة بالأوقاف، لافتاً إلى أنه كان يتابع هذا الشخص منذ فترة طويلة، وقبل أن يتولى منصب محافظ الإسكندرية، موضحاً أنه بدأ في بناء هذه الأبراج منذ عام 2011، وتابع أن "الأبراج دي ملهاش حسبة، لكن لو حسبناها يتجاوزوا المليار جنيه".

وأكد أن المحافظة هي الأولى على مستوى الجمهورية في تحصيل رسوم التصالح، مشيراً إلى أن عدد قرارات الإزالة بالإسكندرية، منذ 2011 حتى نهاية 2019، تبلغ حوالي 143 ألفاً و541 قراراً، تم تنفيذ 4080 قراراً فقط منها، منذ 2019، وبعد التوجيهات الرئاسية في يناير 2020، تم الانتهاء من 70% من المخالفات.