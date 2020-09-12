عمرو أديب يكشف رواتب مذيعي الإخوان الإرهابية: عبدالله الشريف 120 ألف يورو

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية مثل الجزيرة وغيرها من القنوات الموجودة في تركيا، تهدف لأن تصبح مصر في مرحلة اللا دولة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه في مرحلة عدم وجود الدولة بدأ المواطنين البناء على الاراضي الزراعية وعمل مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مصر خسرت 25% من الرقعة الزراعية في الوقت الذي تزيد فيه بمعدل 3 ملايين مواطن سنويًا، مشددًا على أن استصلاح أراض جديدة يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وهاجم "أديب"، القنوات الإرهابية الموجودة في تركيا، والمقاول الهارب محمد علي، وعرض ورقة تكشف قيمة رواتب مذيعي القنوات الإرهابية الموجودة في تركيا مثل محمد ناصر وحمزة زوبع.

وقال أديب: "محمد ناصر بياخد 60 ألف يورو، وحمزة زوبع بياخد 45 ألف يورو، وعبدالله الشريف بياخد 120 ألف يورو، ده غير الشقق والعربيات".

وتسائل أديب، "الرواتب دي من بنك حكومي موجود من أيام العثمانيين وصحتين على قلبكم، وواضح أن أيمن نور كريم معاكم، بس أنا عندي سؤال واحد هو مين اللي بيدفع ده".