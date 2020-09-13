الخارجية: مصر تدعم تحالف دعم الشرعية باليمن في تعامله مع الحوثيين

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ سبتمبر الجاري، عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثيين، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصر أيضًا على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا "أنصار الله".

واتصالاً بذلك، تُدين مصر قيام ميليشيا الحوثيين باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين، وتؤكد وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.