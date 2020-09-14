أوركسترا الوتريات يقدم موسيقى الدراما والأفلام بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر مساء أمس، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومشاركة كل من سامر بركات(قانون)..علاء صابر (عود).. وائل النجار (اكورديون).. ومن اخراج حازم طايل.

أعدت الفرقة برنامجا متميزا لكبار الموسيقيين والملحنين في مصر والوطن العربي لموسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب..اندريا رايدر..فؤاد الظاهرى..على اسماعيل..عمار الشريعى وحسن أبو السعود وعمر خيرت، منها عمر الخيام.. بطل من ورق.. الأيدي الناعمة..صاحب الجلالة..الحفيد.. عائلة زيزي..غرام في الكرنك..دعاء الكروان.. هالة والدراويش.. نصف ربيع الآخر..أيام في الحلال.. كراكون في الشارع..إمبراطورية م ..شيش كباب لاسماعيل..البخيل وانا .. قضية عم احمد ..فيها حاجة حلوة. بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف منها اسكندرية وأهل الرضا.

يذكر أن اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية تأسست فى الموسم الفنى لعامى 2004..2005.. حيث تولى ادارته د. جهاد داوود ثم تولت ادارته د.نفين المحمودى منذ عام 2008 ..ويضم الاوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين.

وشارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتستمر دار أوبرا الإسكندرية في تطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتي تشمل قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.