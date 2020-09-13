محمد سامي عن منتحل شخصيته: أخذ من سيدة 50 ألف جنيه من أجل التمثيل

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة موكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه.

وتواصل "الوطن" مع محمد سامي، وقال إن هذه الصفحة تنتحل شخصيته منذ فترة طويلة، وأنه تقدم بأكثر من بلاغ سابق ضد صاحبها، ولكنها كانت تُغلق كل مرة، ولكنه فوجئ أن الصفحة التي تحمل اسمه أعيد فتحها، وتواصل صاحبها مع العديد من الشخصيات الذين يريدون التمثيل، ومنهم سيدة مصرية تعيش بالكويت.

وذكر أنه فوجئ برسالة على رقم هاتفه من هذه السيدة تقول له أنها قامت بالتواصل معه من قبل على رقم آخر، وأنه وعدها بعمل أبنائها في الوسط مقابل 50 ألف جنيه، وأنها قامت بتحويلها له، ولكنها تعتذر عن المجيء لمصر لارتباطها ببعض الأشياء، لذلك قام بتوكيل محاميه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وذكر البلاغ، أن المنتحل يتحدث عبر هذه الصفحة الوهمية مع فتيات راغبات في الدخول إلى عالم الفن، ويطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسالها، فيما يطلب من أخريات مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.

وأكد "سامي" فى البلاغ، أنه بصفته مخرجا مشهورا، واسمه محل ثقة للجميع، أصبح انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، ما يضر باسم المخرج وسمعته وأسرته، والتمس "سامي" من النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.