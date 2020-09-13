تخفيض إضافي 30% على سعر متر التصالح بمدن الأقصر

قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، منح تخفيض إضافي بنسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن، ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح، بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

كما قرر محافظ الأقصر أنه في حال السداد الفوري عند التصالح، يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذلك تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت، ومد فترة تلقي الطلبات حتى الساعة الثامنة مساءً يومياً.

وناشد "ألهم" المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه إلى الوحدة القروية التابعين لها، وذلك تخفيفاً عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ برؤساء المدن، بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن، وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وذلك نزولاً على رغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.