خبير تكنولوجي: جهات تلاعبت بـ"تريندات" السوشيال الفترة الماضية

قال شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يمكن تعريف "التريند" في السوشيال ميديا بأنه مثل الموضة في الماضي، حيث يتم مشاهدة آخر ما توصل إليه الموضة من خلال المجلات، لافتا إلى أن التريند في السوشيال ميديا تقيس الأشياء التي يجرى الحديث حولها في مدة زمنية قصيرة، "لو المطرة مطرت النهاردة فكلنا هنتكلم عن المطرة على السوشيال ميديا".

وأضاف "إسكندري" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن التريند من الممكن يكون هاشتاج أو كلمة، والمنصة الإلكترونية عندما تجد الجميع يكتب عن شيء ما في وقت قصير تجعله تريند لاعتقادها أن هذا الشيء محور الحديث اليوم، "بما أنه من يرصد الظاهرة دي آلة، ففيه ناس ابتدت تدور إزاي تضحك على الآلة دي".

وأشار إلى أنه إذا قررت مجموعة من الأصدقاء عمل "تريند" تقوم بكتابة كلمات موحدة في نفس التوقيت، وعندها تكتشف المنصة الإلكترونية أن هناك حديث نشط عن موضوع ما فتجعله تريند، مؤكدا أن التريند من الممكن أن يكون صناعة أو مصطنع، فهناك أشياء طبيعية ومنطقية مثل "سيدة القطار" أو "محمد صلاح" بعد تسجيله هاتريك أمس، وأخرى غير منطقية "بنقول دي طلعت إزاي؟".

وأوضح أنه في الفترة الماضية كان هناك تلاعب في التريندات من جهات معينة، "لجنة عندها 10 آلاف حساب يتفقوا النهاردة الساعة 7 مساء كلنا هننزل بالبوست اللي الهاشتاج بتاعه كذا"، ويتم تعرف على هذه التريندات الوهمية من خلال مطابقة البوستات وقرب فرق التوقيت بينها، وعدد المتابعين في الحسابات قليل، فهناك حسابات للجان الإلكترونية، أو حسابات يديرها الكمبيوتر.