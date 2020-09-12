زواج بيكا وخطوبة أمير ومرض جمال يوسف.. موضوعات شغلت السوشيال ميديا

شهد الوسط الفني، الأيام الماضية، عددا من الأحداث شغلت السوشيال ميديا، منها زواج مطرب المهرجانات حمو بيكا، وخطوبة شقيق الفنانة إلهام شاهين بجانب إعلان مرض الفنان جمال يوسف بالسرطان.

زواج حمو بيكا

فرض "بيكا" السرية التامة على الفرح حتى لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن، كما تم منعه من الغناء فى الفرح بالميكروفون نظرا لعدم حصوله على إذن من نقابة الموسيقيين.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "محدش هيقولي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهب، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.

خطوبة أمير شقيق الفنانة إلهام شاهين

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع انستجرام صورة من خطوبة أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وعلقت بوسي، قائلة "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".

وكان أمير رافضا لفترة طويلة الزواج بسبب تأثره بحبيبته ميرنا المهندس، التي فارقت فارقت الحياة بسبب مرض السرطان، وكانت دائما ما يصرح بأنه يرفض الزواج بسبب حبه لميرنا "وينتظر زواجهما في الجنة".

مرض الفنان جمال يوسف

مرض الفنان جمال يوسف هو الآخر كان حديث السوشيال ميديا بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم وخضوعه لـ 35 جلسة إشعاع وامتلاء السوشيال ميديا التمنيات والدعوات له بالشفاء.