محمود القط: إعلان أسماء القائمة الموحدة لانتخابات النواب خلال ساعات

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين على القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، في غضون ساعات قليلة.

وأكد القط الذي حضر الاجتماع الذي ضم 12 حزبًا، ظهر اليوم، بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التنسيقية ستدفع بعدد من الكفاءات لخوض معركة النواب، من أعضاءها المشهود لهم بالكفاءة، وممن لديهم القدرة على إثراء الحياة السياسية والبرلمانية.

وقال القط، إن تنسيقية الشباب قدمت نموذجا فريدا في العمل السياسي، من خلال الجلوس على مائدة واحدة تضم مختلف الأحزابوالتيارات الفكرية، في كيان شبابي يضم عددًا من الكفاءات الشابة.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب، أن تنضم أحزاب أخرى إلى القائمة الموحدة خلال الأيام المقبلة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم، أحزاب مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصري، والعدل، والمؤتمر، بجانب القط الذي مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفقوا فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.