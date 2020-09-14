ترشيحات افتراضية لانتخابات النواب على فيسبوك.. والمرشحون: منعرفش حاجة

بالتزامن مع عقد 12 حزبًا، ظهر اليوم، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، انتشرت بشكل واسع عبر السوشيال ميديا عدة ترشيحات على رأس القائمة أبرزها النائب مصطفى بكري والنائب علاء عابد.

وشملت قائمة الأسماء التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، ومحمد الجارحي، وعبدالوهاب خليل، والكاتبة فريدة الشوباشي، والنائبة مايسة عطوة، واللواء محمد صلاح أبوهميلة.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأسماء التي تردد ترشيحها على رأس القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب غير صحيحة وكلها اجتهادات من جانب البعض.

وأضاف بكري لـ"الوطن"، أنه حتى الآن لا يوجد لديه أي معلومات تفيد بالاستقرار على أسماء شخصيات معينة للدفع بهم في السباق الانتخابي، مؤكدا أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة ستضح الأمور وترشيحات القائمة الوطنية.

وتابع أنه مازال في مرحلة دراسة طبيعة العملية الانتخابية ليقرر ما إذا كان سيخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية.

ومن جانبه، نفى الدكتور محمد شوقي عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية الموحدة، أي معلومات تتردد حالياً حول ترشيحات في القائمة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا لـ"الوطن"، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أسماء بعينها.

وقالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها لا تعرف أي شيء عن ما يتم تداوله حاليا بشأن ترشيحها على رأس القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب التي تضم 12 حزبا، مؤكدة: لا يوجد أحد تواصل معي للترشح في هذه الانتخابات.

وأضافت الشوباشي لـ"الوطن"، أنه في حال عرض علي الترشح لانتخابات مجلس النواب سأوافق، وأرحب بأي تواجد في أي مكان لخدمة بلدي والدفاع عن القضايا التي أؤمن بها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع التشاوري حول تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.