استعدادات حزبية مكثفة لانتخابات مجلس النواب

بدأت الأحزاب مرحلة التجهيز والاستعداد للانتخابات مجلس النواب، من خلال فتح باب تلقى طلبات الراغبين في الترشح بمختلف المحافظات سواء في الدوائر الفردية أو على نظام القوائم، وبحث إمكانية الدخول في تحالفات انتخابية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب أمام المصريين في الخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، على أن تُجرى داخل مصر 24 و25 أكتوبر المقبل.

تجرى الانتخابات 50% فردي و50% قائمة

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب سيعقد مؤتمراً خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان كافة التفاصيل الخاصة عن استعداداته للانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد الخولي لـ"الوطن"، أن الحزب جاهز لخوض هذه الانتخابات، ولديه الكوادر المؤهلة من مختلف الفئات التي تستطيع المنافسة بقوة على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل قائمة وطنية لخوض الانتخابات ستكون على غرار القائمة التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ بمشاركة باقي الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية.

ومن جانبه، قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب باجتماعات مع قيادات الحزب لاختيار الكوادر المدربة والمؤهلة للدفع بهم في المنافسة الانتخابية سواء في الدوائر الفردية أو في القائمة.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب يعيد تنظيم صفوفه في الوقت الحالي وترتيب الأوراق على مستوى أماناته بالمحافظات لدعم الخطط والتحركات الحزبية للمنافسة بقوة في المعركة الانتخابية.

وأكد أن الحزب فتح باب تلقي الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب على أن يتم فرزها حسب معايير حسن السمعة والشعبية وسندفع بأكفيء الكوادر التي تؤهل الحزب من اقتناص المقاعد التي يطمح إليها في البرلمان المقبل.

وعن عدد المقاعد التي يطمح الحزب في تحقيقها بالانتخابات، أوضح موسى أن الحزب يستهدف الدفع بـ30 مرشحا في الانتخابات على مستوى المحافظات ونسعى لتحقيق الفوز بهم جميعاً.

وتابع موسى أن الحزب مستمر في التحالف الانتخابي مع الأحزاب الأخرى، وسنعوض عدم مشاركتنا فى القائمة بانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تواجدنا فى القائمة بانتخابات مجلس النواب.

ونوه بأنه لن يحدث أي تشاورات حتى الآن مع الأحزاب الأخرى بشأن عدد المقاعد التى سيحصل عليها الحزب فى القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب.

وفي ذات السياق، قال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب شكل لجنة انتخابية لتلقى طلبات الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.

وأضاف عبدالحميد أن الحزب بعد الانتهاء من تلقي طلبات الترشح ستقوم لجنة الانتخابات بدراستها ومراجعتها للاستقرار على الترشيحات النهائية التي سيدفع بهم الحزب في المنافسة الانتخابية.

وتابع أن الحزب حدد معايير في المرشحين وهي: شعبية المرشح داخل دائرته، والتمتع بحسن السير والسلوك، والتمتع بالقدرة على العمل السياسي والبرلماني، وغيرها من الأمور التي تمكن المرشح من الفوز في الانتخابات.

وأكد عبدالحميد أن الحزب سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فى جميع المحافظات، ويستهدف حصد 50 مقعداً داخل مجلس النواب المقبل.

وعن التحالف الانتخابي الذي سيخوض الحزب الانتخابات معه، قال عبدالحميد إنه لن يحدث أي مناقشات أو مشاورات حتى الآن بين الأحزاب بشأن تشكيل القائمة الانتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب.

بدوره، قال علاء مصطفى المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يسعى للدخول في تحالف وطني للمشاركة في انتخابات مجلس النواب وهناك مشاورات ونقاشات جادة مع عدد من الحزاب القريبة في الفكر لتشكيل قائمة تخوض المعركة الانتخابية.

وأكد مصطفى أن المشاورات مع الأحزاب الأخرى لم تصل لاتفاق محدد حتى الآن، وحين يحدث توافق سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتحالف والقائمة الانتخابية.

وأضاف أن الحزب سيشكل لجنة للانتخابات برئاسة فريد مناع الأمين العام للحزب، تتولى حصر المرشحين، وتحديد المقاعد والدوائر التي يمكن أن يدفع فيها بمرشحين للحزب.

وتابع مصطفى أن لجنة الانتخابات بدأت بالفعل في تلقي طلبات الترشح من داخل وخارج الحزب، لتوسيع فرصة المشاركة في الانتخابات، وتقديم نماذج وطنية حقيقية، قادرة على تمثيل الحزب، وتحقيق أهدافه وبرامجه داخل مجلس النواب المقبل.