يشترط ترشيح 71 إمرأة.. خريطة تمثيل الفئات بقوائم انتخابات مجلس النواب

بدأت القوى القوى السياسية استعدادها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها داخل مصر في 24 أكتوبر المقبل.

وفتح عدد من الأحزاب باب تلقى طلبات الراغبين في الترشح سواء في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية أو على نظام القوائم.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

يخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين، والشباب، والأقباط، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج.

وبحسب قانون مجلس النواب، تقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

وألزم القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مترشحين أقباط، ومرشحين من العمال والفلاحين، ومترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، مرشحين من الشباب، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 إمرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد، 9 مرشحين من الأقباط، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 إمرأة على الأقل.

وألزم القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له ويتوفر فيهم ذات الأعداد والصفات المشار إليها.