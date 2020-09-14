سيارة محمد رمضان في كليب "يا حبيبي".. سعرها يبدأ من 22 مليون جنيه

بعد طرح محمد رمضان لكليبه الجديد "يا حبيبى" المصور فى دبى، أثار الجدل من جديد كعادته بسبب السيارة الموجودة فى الكليب وهى سيارة مصنفة كـ"هايبر كار" تنافس فيرارى ولامبورجينى، ولكن المميز انها من شركة W Motors وهى شركة عربية.

شركة W Motors هى شركة لبنانية ملك لرجل الأعمال اللبنانى "رالف دابس" تم تأسيسها بين عامى 2006 و2007 وفى 2012 تم الإعلان الرسمى عن الشركة، وجاء اسم الشركة كما قال فى برنامج "درايفن" انه مستوحى من اسم شهرته "wolf" فأطلق على الشركة اسم "W Motors"، والجدير بالذكر أن تصاميم السيارات جاء من "الذئب" ومقر الشركة الرسمى موجود حاليا فى دبى.

صنعت شركة W Motors لسلسة أفلام "Fast&Furious" 10 سيارات فى الجزء السابع من أول سيارة صنعتها الشركة "ليكان هايبر سبورت" وتم تدمير 9 سيارات أثناء التصوير وآخر نسخة موجودة حاليا فى مقر الشركة فى دبى.

أما السيارة التى ظهرت مع محمد رمضان فهى "فينير سوبر سبورت" ثانى سيارة صنعتها الشركة، ظهرت لأول مرة فى معرض دبى للسيارات فى 2015 كنسخة اختبارية، وفى عام 2017 ظهرت السيارة لأول مرة كنسخة انتاجية ويصنع منها 25 سيارة فى العالم وبشكل عام سيتم انتاج 100 نسخة فقط منها حول العالم.

تعمل السيارة "فينير سوبر سبورت" بمحرك سعة 3.8 لتر مزدوج التربو مكون من 6 أسطوانات "فلات" من شركة "RUF" الألمانية يولد قوة 800 حصان وعزم 980 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 2.8 ثانية فقط وتصل لسرعة قصوى 400كم\س، ويبدأ سعر السيارة من مليون و 400 ألف دولار أمريكى ما يعادل 22 مليون و400 ألف جنيه مصرى.