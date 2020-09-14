فيديو.. تامر حسني يجهز 3 أغنيات لفيلم "مش أنا"

يسجل حاليا المطرب تامر حسني أغاني فيلمه الجديد "مش أنا" والذي انتهى من تصويره مؤخرا ويتضمن الفيلم 3 أغنيات.

ونشر تامر عبر انستجرام، فيديو من داخل الاستوديو أثناء العمل على هذه الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم.

وعلق تامر "بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم (مش أنا) وعادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه ٨ لحد الفجر و كان عايز يهرب من العشا على مين يا اسطه".

انتهى تامر مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

ومن ناحية أخرى يحضر تامر حسني حاليًا لألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال فصل الصيف الجاري.