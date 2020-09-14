أمن "سكر أرمنت" يحبط محاولة سرقة ويتمكن من ضبط اللصوص غرب الأقصر

تمكن رجال الأمن بمصنع سكر أرمنت، جنوب غرب الأقصر، من ضبط أحد اللصوص وهو يتسلق على سور المصنع خلف المسجد فيما لاذ آخر بالفرار.

وحسب رواية رجال الأمن لـ"الوطن"، فقد انتقل على الفور المهندس عبدالفتاح محمود عبدالله، رئيس قطاعات المصانع وجمال فهمي، مدير عام الإداري إلى مكان الواقعة وبرفقته محمد عبدالمجيد، مدير الأمن ورئيس الأمن، ومشرف الوردية وتبين أن "ع.س" قد تسلق السور خلف المسجد وبيده حبل طويل لسحب المسروقات هو وزميله.

وتمكن فرد الأمن أبوالحجاج عبد الواحد، من الإمساك بالأول فيما لاذ الثاني بالفرار على الفور فتم استدعاء الشرطة من قبل رئيس القطاع وتحرر محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.