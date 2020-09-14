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محمود مسلم

"الصحة العالمية" تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا اليومية

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وكالات
06:13 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الإصابات بفيروس كورونا

الإصابات بفيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي فيما يتعلق بالإصابات اليومية لفيروس كورونا في العالم، حيث سجلت 307 آلاف و930 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.  

وأعلنت المنظمة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 28,637952، وفقًا لـ"سي إن إن".

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية بتسجيل 5,537 حالة وفاة إضافية بكورونا، تم إبلاغها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى 917,417.

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