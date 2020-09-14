الصحة: لا أعراض جانبية بتجارب المرحلتين الأولى والثانية للقاحي كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مصر تشهد تجارب تتم على نوعين صينيين من لقاحات فيروس كورونا، وتحديدًا بالمرحلة الثالثة، حيث أثبتت تجارب المرحلة الثانية التي أجريت في الصين أمان اللقاحين.

وأضافت "عاصم"، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، أن هذه الدراسة تستهدف 45 ألف متطوع، ومن المتوقع أن يكون نصيب مصر منهم ما يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف متطوع، وذلك في 3 أماكن.

وتابعت، أن المتطوع لا يجب أن يكون مريضًا، وأن يبلغ أكثر من 18 عامًا، كما أن هذه التجارب ممنوعة على الحوامل والمرضعات والمصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه سيجرى الإعلان عن الشروط كافة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وحول كيفية إجراء التجارب، قالت: "يحصل المتطوع على أول جرعة، وبعد 21 يومًا يحصل على جرعة أخرى، إذ يجرى لمدة نصف ساعة مراقبة وضع المتطوع بعد كل جرعة".

وأردفت: "بالنسبة للأعراض الجانبية، فإن بعض الحالات قد تشعر بالدوار أو شعور بالحساسية وهي أعراض نادرة، ولم تذكر أي أعراض جانبية في تجارب المرحلتين الأولى والثانية".