عمرو أديب عن كورونا: سلومة الأقرع رجع تاني.. "تيك كير بقى"

شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه بدأ يسمع مرة أخرى عن شخصيات عديدة يُصابون بالفيروس، "بقيت أسمع عن ناس بتروح المستشفيات كان بقالي شهر أو شهرين مش بسمع الكلام ده، أنا معنديش أرقام، بس الواتس بتاعي مش مبطل".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه كان يشعر بزيادة أعداد كورونا عندما يرى أن الدائرة القريبة منه تصاب بالفيروس، "بقيت أسمع الكلام ده، إحنا داخلين على موسم انفلونزا الموسمية وكورونا مع بعض"، مؤكدًا أن إسرائيل قررت إغلاق بلادها مجددا لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا.

وأشار الإعلامي، إلى أن أعداد الإصابات في اسرائيل تضاعفت، وكذلك في فرنسا وانجلترا والهند، " نرجع نفكركم تاني، اغسل إيدك كتير ، الكمامة كنز لا يفنى، من خلال التجربة السابقة اكتشفنا إن الكمامة هي الحل السحري للوقاية من فيروس كورونا، احنا بدأنا نسمع عن شباب يصابوا بالفيروس، زمان مكنش يصاب شباب".

وتابع :" الموضوع مش سهل، سلومة الأقرع رجع تاني، عودة الكورونا، داخلين على حاجة بروحين الانفلونزا الموسمية وكورونا، تيك كير عشان لعبنا كتير واتفسحنا كتير وهيصنا كتير واتنطنا كتير وربك سطر ومعنديش سبب منطقي هو لية الاعداد منطش ربنا سطر مش كل تسلم الجره، وان كان حبيبك عسل متلحسوش كله، لا تختبر حظك".