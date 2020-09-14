جهود أمنية لكشف لغز الجثة المجهولة بجوار مسجد "طنطا الجامعي"

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من عمره، ملقاة بجوار مسجد مستشفى طنطا الجامعي، بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وأكدت مصادر أمنية أنه لم يُستدل، حتى الآن، على هوية صاحب الجثة، التي تم العثور عليها بجوار مسجد المستشفى الجامعي، وأضافت أن الجثة لا توجد عليها أي أعراض ظاهرية، أو جروح أو كدمات تدل على وجود شبهة جنائية، ويجري تكثيف البحث بهدف التعرف على هوية صاحبها، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، بجوار مسجد مستشفى طنطا الجامعي، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.