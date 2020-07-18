أمن الغربية يحرر 112 مخالفة متنوعة في شوارع المحلة

نفذت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية سلسلة من حملات المرافق والإشغالات، بالتنسيق مع مسئولي أحياء أول وثان المحلة.

شملت الحملات شارع طلعت حرب بمنطقة الجمهورية وسكة زفتى وميدان الشون والمنشية الجديدة ونعمان الأعصر، وتمثلت فى رفع إشغالات الأكشاك المخالفة وتحرير 8 محاضر غلق وبيئه ونظافة وشهادة صحية وإشغالات بالطرق، ومصادرة 10 كراسي و 2 ستاند بالمقاهي والكافيهات وبالمطاعم، وتحرير 9 محاضر، عدم حمل شهادة صحية ونظافة وإشغال وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة وإشغال طريق بمحال الحلويات.

وحررت الحملة 68 محضرً منهم 9 محاضر مخالفة تعليمات الحظر وغلق لعدد من المحال التجارية، وبيع أزيد من التسعيرة المقررة، وتحرير 11 محضر متنوع بيئة ونظافة وإشغال بالطرق لوحدات الطعام المتنقلة.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تواصل الحملات اليومية، لرصد المخالفات ومتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المدينة إلى أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، حرصًا على تحقيق أمن وسلامة المواطنين خلال الفترة الجارية.