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"أمن الغربية" يواصل غلق الكورنيش.. ولجان لمتابعة تدابير كورونا

متاريس وأكمنة وكردونات أمنية لمواجهة التجمعات

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
09:20 ص | السبت 01 أغسطس 2020
أمن الغربية يواصل غلق الكورنيش في مدن المحافظة

أمن الغربية يواصل غلق الكورنيش في مدن المحافظة

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، لليوم الثاني، غلق الكورنيش في مدن ومراكز المحافظة ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومواجهة التجمعات وفقًا للإجراءات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووضعت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، المتاريس والأكمنة المرورية على طريق الكورنيش طنطا ومنع التجمعات وتوقف السيارات على الكورنيش، وجرى تطبيق الأمر نفسه في كورنيش مدينتي كفر الزيات وبسيون على نهر النيل فرع " رشيد"، وفي مدينتي زفتى وسمنود على نهر النيل فرع " دمياط".

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات صارمة لعدم السماح بمرور السيارات في تلك الأماكن، وتمّ توفير طرق ومحاور بديلة يستخدمها المواطنين وأصحاب السيارات.

بدوره، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنَّ هناك تعليمات صارمة لكل مدن ومراكز المدن والأحياء باستمرار غلق جميع المنتزهات والحدائق والالتزام المحلات والمطاعم والمولات بمواعيد الغلق، والإجراءات التي وضعتها الدولة مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا، ومنع التجمعات، وهناك لجان تمّ تشكيلها من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للتصدّي لظاهرة الذبح في الشوارع وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وناشد "رحمي"، المواطنين، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ عودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء فيروس كورونا، "كورونا لم ينته حتى الآن، وعلينا جميعا الحفاظ على أنفسنا وأولادنا وأهالينا من خلال ارتداء الكمامات وتطبيق تالتباعد الاجتماعي".

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