مشاورات داخل التحالف الانتخابي لزيادة عدد أحزاب القائمة الوطنية

ذكرت مصادر من داخل التحالف الانتخابي الذي يضم 12 حزباً سياسياً، أن مناقشات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تدور حالياً حول نصيب كل حزب من عدد مقاعد القائمة.

وأكّدت المصادر، لـ"الوطن" أنَّ هناك اتفاق بين جميع أحزاب القائمة الوطنية الموحدة للتنسيق فيما بينها في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، ويدور حالياً مناقشات جادة حول إمكانية زيادة عدد الأحزاب المشاركة في القائمة.

إجراء انتخابات النواب على 284 مقعدًا بالقوائم المغلقة

وعقد 12 حزبًا، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، أمس، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب: "مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر"، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.