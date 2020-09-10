7 أرقام مهمة أعلنها رئيس الهيئة الوطنية حول انتخابات مجلس النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق سباق انتخابات مجلس النواب، خلال الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة، أرقام مهمة جاءت كالتالي:

1- فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدءًا من 17 سبتمبر الجاري.

2- تنتهي مهلة الترشح للانتخابات، السبت 26 سبتمبر 2020 من التاسعة حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء.

3- بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

4- تجري انتخابات النواب بالداخل 24 و25 أكتوبر المقبل.

5- تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى، في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

6- انتخابات مجلس النواب، ستتم على 284 مقعد بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

7- طالب رئيس الهيئة من ينتوي الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي، من اليوم وحتى غلق باب الترشح.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدا، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا.