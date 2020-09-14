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افتتاح صوب لإنتاج الخضار بديوان عام مديرية الزراعة بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
09:36 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

افتتح وكيل وزارة الزراعة في دمياط، المهندس سميح عبد السميع، عدداً من الصوب لإنتاج الخضار، تم إنشاؤها داخل ديوان المديرية، تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة بشأن استغلال المساحات غير المستغلة، وعمل مشروعات جديدة تدر دخلاً على المديرية، وتسهم في توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتطبيق سياسة محاربة الغلاء.

كما واصلت مديرية الزراعة حملاتها التوعوية، التي تنفذها بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، لتنظيم ندوات إرشادية بشأن تربية الحيوانات المنزلية، وأهميتها الاقتصادية، وتم تنفيذ برنامج إرشادي بهذا الشأن في كافة المراكز على مستوى المحافظة، وذلك بهدف الوصول إلى صغار المربين.

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