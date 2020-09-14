محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ عدد من الخطوات لبدء تطوير المزرعة السمكية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً أمس الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات المتابعة والشئون القانونية والشئون الاقتصادية بالديوان العام و مدير المزرعة السمكية بالرطمة.

وتناول ذلك الاجتماع بحث آليات وأُطر تنفيذ عدد من الخطوات لبدء تطوير المزرعة السمكية والتى تعد أحد المشروعات التابعة لمحافظة دمياط وتقع على مساحة إجمالية ١٨٥٦ فدان، وتضم ٥ أحواض للاستزراع السمكى.

ووجهت المحافظ تعليماتها لكافة الجهات المعنية بتقديم تقارير مفصلة عن إيرادات المزرعة ومعدل الإنتاج السنوى وكذا بيان شامل بعدد العمالة و المعدات بالإضافة إلى تحديد جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التطوير ، وذلك لوضع خطة محددة لتعظيم الفائدة منها وزيادة الإنتاجية فضلا عن وضع منظومة تأمينية محكمة ، على أن تتم أعمال رفع الكفاءة عبر مراحل ، وذلك بعد تحديد متطلبات التطوير.