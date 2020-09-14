إحالة "عاطل" سرق منزل صديقة للمحاكمة الجنائية بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "م. م."، 34 سنة، عاطل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة 120 ألف جنيه من منزل صديقه في منطقة "السلام"، بدائرة قسم شرطة "فيصل".

وكان مدير إدارة البحث الجنائي بالسويس قد تلقى بلاغاً بتعرض أحد المنازل في منطقة "السلام" للسرقة، حيث أبلغ صاحب المنزل بسرقة مبلغ مالي حوالي 120 ألف جنيه، وجرى تشكيل فريق بحث، بقيادة المقدم حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث قسم شرطة فيصل.

وتبين من معاينة المنزل أنه جرى الدخول إلى المنزل عن طريق مفتاح مصطنع، وأن مرتكب جريمة السرقة صديق صاحب المنزل، مستغلاً ثقة صديقه، وعلمه بوجود مبلغ مالي في المنزل.

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب عبد الرحمن زكي، معاون مباحث قسم شرطة فيصل، من القبض على المتهم، والذي أرشد عن المبلغ المالي، حيث تم إعادته إلى صاحبه كاملاً.

ووجه صاحب المنزل الشكر لرجال المباحث بقسم شرطة فيصل، لنجاحهم في ضبط المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.