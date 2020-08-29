مقتل "لص" في اشتباك مع الشرطة أثناء سرقة حظيرة ماشية بقنا

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بمساعدة الأهالي، محاولة لسرقة عدد من رؤوس الماشية من إحدى حظائر الماشية بالقرب من منطقة زراعية متاخمة لزراعات القصب، بمركز الوقف شمال المحافظة.

وقال مصدر أمني إنه تبين أن المتهمين من إحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادي، سبق اتهامهم بارتكاب جرائم سرقة في السابق، وأضاف أن الواقعة مخطط لها، وخاصةً بعد تعرض عدد من أهالي مركز الوقف للسرقة.

وشكلت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الأهالي، مجموعات فيما بينهم لحراسة القرية، وأثناء رؤيتهم اللصوص يحاولون اقتحام أحد المنازل اليوم، قاموا بإبلاغ الشرطة التي داهمت المتهمين، وتبادلت إطلاق النار مع العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل أحد المتهمين وإصابة اثنين آخرين.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطاراً يفيد بمصرع شخص وإصابة آخرين، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية بمركز الوقف، فيما تمكن أحد المصابين من الفرار وسط زراعات القصب.

وأفاد مصدر بمرفق إسعاف قنا بأنه تم نقل جثة "عبدالناصر ع. ع."، 30 سنة، إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصاب "مرعى ع. م."، 30 سنة، إلى نفس المستشفى للعلاج، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.