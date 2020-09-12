صور.. رئيس "الأسقفية" يكرم الناجحين من أبناء مدارس الكنيسة

كرم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، 100 طالب وطالبة من خريجي المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة بينها "وحدة الصم والبكم بمصر القديمة، والمدرسة الأسقفية بمنوف، ومدرسة اللاجئين السودانيين التابعة للكنيسة"، بالإضافة إلى أبناء الكنائس الأسقفية الناجحين في الشهادات الإعدادية والثانوية والبكالوريوس.

وفي كلمته هنأ رئيس الأساقفة، الطلاب الناجحين مستشهدا بقصة النبي يوسف الذي كان أمينًا وصادقًا في عمله فوهبه الله النجاح رغم كل ما مر به من صعوبات في رحلته حين دخل السجن وخرج منه وزيرًا.

كما استشهد حنا بآية من الإنجيل "كان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا" مؤكدًا أن قصة يوسف ذكرت في القرآن والإنجيل وهي دليل على أن الأمانة أفضل طريق للنجاح مؤكدًا أن الطلاب الناجحين عبروا محنة كورونا ذاكروا واجتهدوا في عام دراسي صعب.

وقال حنا: من يجتهد في وقت ما سيصبح وزيرًا أو رئيسا مثلما فعل يوسف ولكن بشرط الأمانة وأن نظل مع الله وربنا يبارككم ونتمنى لكم نجاحا في خدمتكم بالوطن.

فيما بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم قدمت فرقة كلاسيكيات الغنائي والمطربة داليا إيهاب يونس فقرات الحفل حيث قدمت أغنية للصم والبكم بعنوان "مش قادر يسمع لكن مش كل الكلام له صوت" مع بعض الرموز بلغة الإشارة كتحية من الفريق الغنائي للصم المكرمين.