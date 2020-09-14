طالب بـ"جنوب الوادي" يفوز بمنحة لدراسة العلوم النووية بروسيا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الطالب "بيتر مايكل عياد"، أحد طلاب برنامج "جامعة الطفل"، الذي تنفذه جامعة جنوب الوادي، بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة، بمنحة دراسية لدراسة العلوم النووية في روسيا.

وكان رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، قد أعلن أسماء 10 طلاب من جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وقنا وقناة السويس، فازوا بمنحة السفر والدراسة بالمعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا الاتحادية، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء، والتي أعلنت عنها الأكاديمية في يونيو الماضي، وانتهت في العاشر من سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن برنامج "جامعة الطفل" هو واحد من برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية، واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، مشيراً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي، كما أن "جامعة الطفل" عضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال.

وفي هذا السياق، أوضح "صقر" أن مسابقة الفيزياء تأتي ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهي المسابقة التي يتم تنظيمها للمرة الأولى، بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل، ومساعدتهم على الانخراط في ثقافات أخرى، وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتداداً للتعاون بين الأكاديمية والمعهد، والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنوياً لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين، وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة، لتأمين نهج متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل سفر 10 من طلاب "جامعة الطفل"، لحضور برنامج دراسي صيفي بالمعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا، وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الطلاب المتميزين ممن يستحقون المنحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى، أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر، بدايةً من مناهج المسابقة، والتي تم وضعها من قبل خبراء في علم الفيزياء، ومتخصصين في طرق وضع المناهج، مروراً باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتعلم والتواصل مع الطلاب عن بعد، في ظل ظروف وباء "كورونا"، ووضع الامتحان التحريري إلكترونياً.

وأضاف أنه تم إجراء مقابلات شخصية عبر المنصات الإلكترونية، من خلال اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل، للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية، مشيراً إلى أن مسابقة الفيزياء أثبتت نجاحاً كبيراً كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين، وبالتالي ستقوم جامعة الطفل بتكرار التجربة في مواد علمية أخرى.