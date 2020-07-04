جامعة جنوب الوادي: العام الدراسي الحالي ينتهي في 15 سبتمبر

حدد مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، موعد انتهاء العام الدراسي للعام الجامعي 2019/2020 في 15/9/2020

ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الناصر أحمد حسين ـ في وظيفة أستاذ بكلية العلوم.

ووافق على التعيين في وظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور كارم محمد مبارك عبدالكريم والدكتور محمد رشدى فهمي عثمان والدكتور رأفت محمود أحمد حسين والدكتور أحمد عبد الفتاح عبد الراضي بكلية العلوم والدكتور محمد سيد إسماعيل حسن بكلية الآداب والدكتور مصطفى محمد خضري بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة عبير علي عصام الدين محمد بكلية الطب والدكتور عبدالناصر شرقاوى أحمد محمود بكلية الهندسة والدكتورة عبير سعد حسن عطية بكلية الهندسة والدكتور محمد جمال الدين عبدالرحيم بكلية طب الفم والأسنان.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراة للطالبة نجلاء فتحي شوقي بكلية التربية بقنا وكل من الطالبة منى محمد موسى سليمان والطالب حازم ناصر حسين فرغلي بكلية الآداب ومنح درجة الماجستير للطالبة سناء سعدالدين أنور علي بكلية التربية بقنا والطالبة أروى عبدالمنعم حسين بكلية الآداب والطالبة إنجي فتحي محمد عطا بكلية التربية بالغردقة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بدبلوم مهني في الكيمياء الحيوية التحليلية - دور يناير 2020 وعددهم 79 طالبا وطالبة من كلية العلوم.