جامعة جنوب الوادي تستعد لامتحانات الفرق النهائية بتعقيم مدنها

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بكليات التربية الرياضية والتربية بقنا والمدن الجامعية، للوقوف على استعدادات هذه الكليات لامتحانات الفرق النهائية التى تبدأ الأول من يوليو.

واطمئن رئيس الجامعة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية، وتباعد المسافات بين الطلاب، وتوفير الكواشف الحرارية أمام اللجان، للكشف على الطلاب قبل أداء الامتحان.

ونوه رئيس الجامعة إلى ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات، وعدم تبادل الأدوات الخاصة بين الطلاب، موجهًا بتسكين فرد واحد فى الغرفة بالمدينة، حفاظًا على سلامتهم، كما اطمئن على اجراءات التعقيم لكل المدن الجامعية.