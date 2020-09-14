وزير النقل يوزع الورود على عمال ترميم عمارة الشربتلي

وزّع الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، الورود على العاملين الذين تولوا ترميم وحقن عمارة الشربتلي وسفارة البحرين بالزمالك، قائلا إنّهم بذلوا جهدا جبارا، وأنّ العامل المصري مثال يحتذى بي.

وقال الوزير، خلال تفقده أعمال ترميم عمارة الشربتلي بالزمالك اليوم، إنّ وزارة النقل تسعى لتقديم الخدمات المميزة للسكان، لافتا إلى أنّ الوزارة قدمت كل الدعم للسكان، ولن تتأخر عن تقديم كل الدعم لأهلنا في عمارة الشربتلي.

وتعرضت عمارة الشربتلي في الزمالك لبعض التصدعات نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي في الزمالك.