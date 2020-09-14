صور.. النقل تستعد لعودة سكان عمارة الشربتلي بعد ترميمها

أنهت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال الترميم وحقن تربة عمارة الشربتلي بالزمالك وسفارة البحرين، بعد تصدعات وقعت بالعمارة نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي، وتستعد الوزارة لعودة السكان مرة أخرى للعمارة بعد ترميمها.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنّ الوزارة عملت الشهر الماضي على إعادة عمارة الشربتلي لطبيعتها، وقدمت كل الدعم لساكني العمارة، موضحًا أنّ الوزارة لم ولن تفكر في هدم عمارة الشربتلي، وأنّها تنفذ مشروعات أنفاق ضخمة لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأوضح وزير النقل، لـ"الوطن"، أنّه جرى الانتهاء من حقن العمارة وترميمها، بعد هبوط بسيط بأحد أركانها وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين، مشيرا إلى الانتهاء من جميع الترميمات سواء الخاصة بالعمارة أو سفارة البحرين.

وأكد وزير النقل أنّ الخط الثالث للمترو نفذ بطريقة أوروبية، وتكلف نحو 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ مترو مصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه، وأنّ ورشة العمرة بالخط الثالث للمترو هي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح، ويضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.