الأنفاق: "صفاء حجازي" لن تؤثر على عمارة الشربتلي في المستقبل

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ مترو محطة صفاء حجازي في الزمالك، لم ولن يؤثر في المستقبل على عمارة الشربتلي بشارع 17 البرازيل، ولا سفارة البحرين، متابعا: "جرى حقن التربة وترميمها بأفضل ما يكون، ولن تحدث أي تصدعات مرة أخرى".

وأضاف والي، لـ"الوطن"، أنّه جرى الانتهاء من أعمال حقن وترميم العمارة وسفارة البحرين، موضحاً أنّ مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع، وأنّ وزارة النقل تعمل طوال الوقت على تنفيذ مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين.

وأشار إلى أنّ جميع مراحل الخط الثالث للمترو صممت بطريقة أوروبية بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليار جنيه، موضحا أنّ الخط الثالث يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، والعمل يسير على قدم وساق لتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق.

يذكر أنّ عمارة الشربتلي وسفارة البحرين بالزمالك، تعرضتا لبعض التصدعات نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك.