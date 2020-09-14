بعد انتهاء أعمال الترميم.. القصة الكاملة لأزمة عمارة الشربتلي

استعادة عمارة الشربتلي وضعها الطبيعى بعد تضررها من أعمال حفر مترو محطة صفاء حجازى، حيث من المقرر أن يعود السكان إلى منازلهم اليوم الاثنين.

ما حكاية عمارة الشربتلي؟

في الـ26 من يوليو الماضي، حدث إخلاء لعمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك من السكان بسبب هبوط أرضي؛ أدى إلى حدوث ميل وتصدع بالعقار علاوة على إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط، حيث مالت العمارة نتيجة حدوث هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق.

في اليوم التالي حدثت عملية صلب لعقار الشربتلي في الزمالك، بعد تضرره، حيث تم الدخول للعقار وصب مدخله الخلفي بصبّة خرسانية، وعمل حوائط خرسانية وملئها بالخرسانة، ثم بداية عملية الحقن.

وفي الـ28 من الشهر ذاته، طمأن كامل الوزير وزير النقل سكان العمارة، قائلًا إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي، قبل أن يطمئنوا ويزول القلق من قلوبهم: "إن شاء الله نيجي عندكم العمارة بعد العيد ونشرب الشاي".

وقال وزير النقل، إن أعمال الحقن التى تحدث حاليا، تعمل على إعادة عمارة الشربتلى إلى طبيعتها، موضحا أنه عقب انتهاء أعمال الحقن، سيجري الاحتفال مع ساكني العمارة بعودتها لطبيعتها ولن ولم تهدم.

وفي الأول من أغسطس، أعلنت وزارة النقل، أنَّه تمّ صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر، مبينة أنَّه يتمّ الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وأعلن أمس، اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء كافة أعمال ترميم عمارة الشربتلى وسفارة البحرين بالزمالك، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على ترميم وإصلاح العمارة واستعادة وضعها الطبيعى بعد تضررها من أعمال حفر مترو محطة صفاء حجازى، موضحاً أنه سيتم إعادة سكان العمارة صباح اليوم الاثنين.

وقال والي، لـ"الوطن"، إنه تم اتخاذ جميع إجراءات الأمان والسلامة للسكان، وأنه تم ترميم وحقن التربة على أكمل ما يكون، موضحا أن مترو الزمالك لن ولم يؤثر على العمارة فى المستقبل، مؤكدا أنه عقب حدوث بعض التصدعات تم إخلاء العمارة فى الحال وتم تعويض السكان ماليا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة أعمال الترميم.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أنه سيتم الاحتفال غدا مع سكان العمارة بعودتهم مرة أخرى، وأيضا بعودة العمارة لطبيعتها كما وعد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لافتا إلى أن مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع لأنه صمم بشكل أوروبى.