اتفاقيتا تعاون بين آداب الإسكندرية وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتفاقيتي تعاون علمي، اليوم، بين قسم اللغة العربية بكلية الاداب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لمنح درجة دبلوم "حاليًا" أو ماجستير ودكتوراه "مستقبلاً" بنظام الساعات المعتمدة.

وقال "الكردي" إن الاتفاقية تتضمن إصدار شهادات علمية مشتركة joint degree مع الأكاديمية، وتشمل تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، وكذلك الإشراف على الرسائل العلمية والتعاون فى فعاليات المؤتمرات، والسماح بتبادل نشر الأبحاث بالمجلة العلمية التى تصدر عن الجانبين، وتحكيم الأبحاث المقدمة للنشر فى المجلة العلمية.

وأعرب رئيس الأكاديمية البحرية عن تقديره لمكانه جامعة الإسكندرية ودورها الأكاديمي، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستتولى توفير مقر لعقد محاضرات الدراسات العليا بالإضافة إلى توفير هيئة إدارية وهيئة معاونة تتولى تسجيل الطلاب والإرشاد الأكاديمي، كما سيكون للطالب حق الاستفادة من كافة الإمكانيات اللوجستية المتاحة بجامعة الإسكندرية والأكاديمية، وبصفة خاصة المكتبات ومعامل الحاسب الآلى.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب، والدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية، والدكتورة نيفين ثروت، مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن غنيم، مساعد رئيس الأكاديمية للعلاقات الخارجية.