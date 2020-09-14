حملات تطهير لمواجهة "كورونا" في سيوة

كثّفت فرق النظافة بمجلس مدينة سيوة، حملات التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشملت الحملات الشوارع والميادين والمنشآت الكائمة بالعزب والأحياء السكنية.

وقال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريح له اليوم، إن عمال مجلس المدينة يعملون من خلال خطة محددة في مركز سيوة من خلال تقسيم المناطق والعزب كى يجري إستهدافها لمواجهة "كوفيد - 19": "نفذنا أعمال تعقيم فى 3 مناطق سكنية هي مدخل المدينة ومنطقة قسم الشرطة بالإضافة إلى منطقة السوق".

من جانبه، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى تكثيف الجهود فى أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق المدن والمراكز على مستوى محافظة مطروح.