محافظ مطروح يوجه بتكثيف أعمال الرش والنظافة بالمدن الـ8

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف جهود أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق المدن والمراكز الثمان بمطروح.

وأكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، استكمال أعمال النظافة ورفع القمامة ورش الشوارع في نطاق 8 مناطق سكنية، وهي "السوق، وأنور السادات، والرمل، وابوصحرا، ومدخل المدينة، وبريزي، وأبوالليف، والسلام".

وتكثف فرق النظافة بمجلس مدينة الحمام، من جهودها في أعمال النظافة في شارع إسكندرية وفي الأحياء والعزب، والمناطق السكنية وسط المدينة.