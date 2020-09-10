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محافظ مطروح يوجه بتكثيف أعمال الرش والنظافة بالمدن الـ8

كتب:

محمد بخات
11:10 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من نظافة مدينة سيوة

جانب من نظافة مدينة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف جهود أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق المدن والمراكز الثمان بمطروح.

وأكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، استكمال أعمال النظافة ورفع القمامة ورش الشوارع في نطاق 8 مناطق سكنية، وهي "السوق، وأنور السادات، والرمل، وابوصحرا، ومدخل المدينة، وبريزي، وأبوالليف، والسلام".

وتكثف فرق النظافة بمجلس مدينة الحمام، من جهودها في أعمال النظافة في شارع إسكندرية وفي الأحياء والعزب، والمناطق السكنية وسط المدينة.

 

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