استمرار حملات الرش والتعقيم لمواجهة كورونا بكفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، إضافة إلى التطهير والتعقيم بالشوارع، والمصالح الحكومية بقري منشأة عباس، وتيدا، والملاحة، فضلاً عن متابعة فض أسواق برية لاصيفر، والفقهاء القبلية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وترأس اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات التطهير والتعقيم بالمدينة، وكذلك الرش والتطهير بالمصالح الخدمية، والوحدات الصحية، وكافة المكاتب الإدارية، والمنشآت العامة والخاصة والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى والتوابع، بالتنسيق مع وحدة الملاريا.

أما أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، فتابع استمرار حملات التطهير اليومية بالمدينة، حيث تم تعقيم الشوارع، والطرق، والمنشآت العامة، وكذلك الرش بجهاز الضباب لمكافحة الناموس، والباعوض، والحشرات الطائرة، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، بالتنسيق مع ادارة الصحة، ووحدة الملاريا.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالمدينة، وكذلك تعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذلك التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية، والشوارع الرئيسية والفرعية، وواجهات المنازل بقري الحصة، وقونة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.