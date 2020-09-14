وزير النقل: جاهزون لشراء عمارة الشربتلي حال طلب سكانها

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن أنّ الوزارة جاهزة تماما لشراء عمارة الشربتلي في الزمالك لتحويلها لجراج متعدد الطوابق، حال طلب سكان العمارة ذلك، وسيتم دفع المبالغ المالية التي يطلبونها، موضحا أنّ الوزارة عملت على تنفيذ أعمال الحقن والترميم وتقديم الدعم للسكان، بعد أن تسببت لهم في ضرر دون قصد.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنّ الوزارة رفعت كفاءة العمارة، وأصبحت آمنة لسكانها، موضحا أنّ محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك لم ولن تؤثر على عمارة الشربتلي في المستقبل، وأنّ الوزارة ستواصل تقديم المساعدات والدعم الكامل لسكان العمارة والمنطقة ككل.

وتعرضت عمارة الشربتلي في الزمالك لبعض التصدعات نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي في الزمالك.