وزير النقل: ترميم عمارة الشربتلي بتكليف شخصي من الرئيس

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّفه شخصيا بانتهاء أعمال ترميمات عمارة الشربتلي ودعم سكان العمارة، وتقديم الخدمات المميزة لهم، مشيرا إلى أنّ العمارة أصبحت آمنة ولا يوجد ما يقلق، وجميع أعمال حقن العمارة تمت بصورة منتظمة وطبيعية.

وأكد وزير النقل، لـ"الوطن"، رفع كفاءة وتحسين العمارة على أحسن ما يكون، لافتا إلى أنّ محطة صفاء حجازي بالزمالك ستكون مفخرة لسكان الزمالك، إذ صُممت على الطريقة الأوروبية، كما أنّ الخط الثالث للمترو يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب المصريين.

وتعرضت عمارة الشربتلي في الزمالك لتصدعات أثناء تواجد ماكينة حفر محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك، قبل نحو شهرين.