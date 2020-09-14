من 15 إلى 25٪ تعرف على قيم تخفيضات التصالح فى المدن الجديدة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تخفيض قيم التصالح في المدن الجديدة يهدف لتحفيز المواطنين على المشاركة في عمليات التنمية والبناء، وللحد من نزيف المخالفات بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من فتح بابا المصالحات هو المواطن خاصة محدودي الدخل والفقراء، لأن الدولة ستخصص عائدات المخالفات لمشروعات تنموية بنسبة 100٪.

نسب التخفيض بالمدن الجديدة

تبلغ نسب التخفيض لقيم التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة، كالتالي:

15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).

25 % نسب التخفيض لقيم التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة

وتبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكني 25 %، بالمدن الجديدة التالية: السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة.

تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، مؤكدا أن تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.