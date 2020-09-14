وزير النقل: قمنا بشراء وحدة سكنية فى عمارة الشربتلي لإدارة أعمالنا

فجّر الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن مفاجأة تمثلت في قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بشراء وحدة سكنية بالدور الأول في عمارة الشربتلي بالزمالك، وذلك لادارة أعمال مترو محطة صفاء حجازى وإمبابة، وحتى يكون أهالى العمارة مطمئنين، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من مترو أنفاق الزمالك خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقال الوزير، في تصريح لـ"الوطن"، إن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة صمم بطريقة عالمية، ويقدم خدمة أوروبية للجميع، لافتا إلى أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لمواجهة الزحام الشديد بالقاهرة الكبرى، موضحًا أنه سيتم تنفيذ مشروعات عملاقة والانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة مثل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي.

يذكر أن تعرضت عمارة الشربتلي بالزمالك لبعض التصدعات، نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك.