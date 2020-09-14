شروط وإجراءات الحصول على قرض الأسر المنتجة من "التضامن"

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، معرضًا دائمًا للأسر المنتجة في شارع الرصافة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية؛ عقب تطويره بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم العديد من الخدمات، منها قرض الأسر المنتجة، وأوضحت عن المستندات والضمانات اللازمة للحصول عليه، مشيرة إلى أن قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتستعرض "الوطن" المستندات والضمانات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة، فيما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة

1ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

2- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

3- شهادة تفيد بالحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة، أو اختبار يفيد بإتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

الضمانات اللازمة للحصول على قرض الأسر المنتجة

1- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل الضمان الحكومي، أو إيصالات الأمانة.

2- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء، أو عقد الإيجار، أو الحيازة الزراعية.

شروط المشاركة في معرض الأسر المنتجة

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية.

3- ألا يقل السن عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب، ويُستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة، ومراكز التكوين المهني.

4- أن يقدم الطالب الضمان الذي يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

5- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية، أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع، وتعتمده الوحدة الاجتماعية المختصة.

7- لضمان جدية تنفيذ المشروع، فإنه يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع؛ يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.